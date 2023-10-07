İstanbulspor, Beşiktaş deplasmanında

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor, Beşiktaş deplasmanında
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07 Ekim 2023 13:41
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 8 Ekim Pazar Günü (yarın) deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde ilk iki haftada aldığı beraberliklerin ardından dört maçtan puansız ayrılan İstanbulspor, 2 puanla 19. sırada yer alıyor. Rakip fileleri 3 kez havalandıran sarı-siyahlı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü.

İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin görevinden ayrılmasının ardından Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor karşılaşmalarına antrenör Olcay Demir yönetiminde çıktı. Demir, Beşiktaş karşısında da takımın başında olacak.

Sarı-siyahlı ekip geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de Beşiktaş ile iç sahada 2-2 berabere kalırken, rakibine deplasmanda 3-1 kaybetmişti.

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