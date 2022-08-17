İstanbulspor'a Ganalı forvet!

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbulspor, Ganalı santrfor Raymond Frimpong Owusu'yu kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor'a Ganalı forvet!
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17 Ağustos 2022 17:20
İstanbulspor, Ganalı santrfor Raymond Frimpong Owusu'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu transfer edildi. Sağlık kontrollerinin ardından başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelen Owusu, 1 yıllık sözleşmeye imzasını attı.

Ukrayna temsilcisine Mart 2021'de transfer olan Owusu, geçen sezon Premier Lig'de 14 maçta 4 gol attı. Genç santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ile Ukrayna Kupası'nda birer müsabakada süre aldı.

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