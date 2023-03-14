İstanbulspor, 14 hafta sonra bir ilki başardı!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek puanını 24 yapan İstanbulspor, 14 hafta aradan sonra 2 basamak birden yükselme başarısı gösterdi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda ağırladığı Sivasspor karşısında 3 puanı alan taraf olan sarı-siyahlılar, son 3 maçını da kazanarak yükselişe geçti. 24. hafta sonunda 21 puanla 18. sırada bulunan İstanbulspor, 25. hafta sonunda ise 16. sırada kendisine yer buldu.



Sezonun ilk yarısında çıktığı 18 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 15 puan toplayan İstanbulspor, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak puanını 24'e yükseltti.



- 14 hafta sonra 2 rakibini geride bıraktı



Bu sezon Süper Lig'in ilk 3 haftasını 18. sırada tamamlayan ve 9. haftada 13. sıraya kadar yükselen İstanbulspor, daha sonra düşüş yaşayarak 10. haftada 15. sıraya, 11. haftada da 18. sıraya geriledi.



Ligde 11 ile 16. haftalar arasında 18. sırada yer alan sarı-siyahlı takım, ligin 17 ve 18. haftalarını ise son sırada tamamladı. İlk yarının son maçında bir sıra üzerinde bulunan HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda yenen Fatih Tekke'nin öğrencileri, bir basamak yükseldi. 19. haftadan 24. hafta karşılaşmalarına dek 18. sırada yer alan İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle 2 basamak birden çıkarak ligde 14 hafta sonra 2 rakibini geçmeyi başardı.



Gaziantep FK ve Hatayspor'un bu sezon ligden düşmeyecek olması sebebiyle İstanbulspor, mevcut puan durumunda 1 maçı da eksik olmasına karşın Bitexen Giresunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u geride bırakmış durumda.



- MKE Ankaragücü ve Kasımpaşa'ya karşı avantajlı



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK ve Hatayspor'un sezonun kalanında lige devam etmeyecek olması sebebiyle İstanbulspor, bu 2 rakibiyle oynaması planlanan karşılaşmalardan 6 puan alacak.



Sarı-siyahlı ekibin 1 puan üzerinden bulunan rakiplerinden Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü, sezonun kalanında 1'er maçtan hükmen 3 puanla ayrılacak. Kasımpaşa, yaşanan depremden 1 gün önce Hatayspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olurken, MKE Ankaragücü de 21. hafta mücadelesinde sahasında Gaziantep FK'ye 2-0 kaybetmişti.



Takımların hükmen kazanacağı mücadeleler puan durumuna eklendiğinde, İstanbulspor bu 2 rakibine göre 3 puan avantaj sağlayacak.



- Gollerin yüzde 38'ini Ethemi attı



İstanbulspor'un Kuzey Makedonyalı futbolcusu Valon Ethemi, takımının bu sezon gol yükünü çeken isim oldu.



Sarı-siyahlı takım bu sezon ligde 26 kez gol sevinci yaşarken, bu gollerin 10'u Ethemi'den geldi. 25 yaşındaki futbolcu 3 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Ethemi geride kalan 25 haftalık periyotta, takımının kaydettiği gollerin yüzde 38'ine imzasını attı.



Ethemi'nin ardından İstanbulspor'da en çok gol kaydeden isim Jetmir Topalli oldu. Ligde 4 gol bulan Kosovalı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez gol sevinci yaşarken, bu sezon rakip filelere 6 gol gönderdi. 25 yaşındaki futbolcu, ayrıca Bitexen Giresunspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçlarında Ethemi'nin attığı gollerin hazırlayıcısı oldu.



- Yeni transferler ısınıyor



İstanbulspor devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve teknik direktör Fatih Tekke, bu futbolcuları takıma monte etmeye başladı.



Ara transfer döneminde alınan isimlerden Jason Lokilo, Emeka Eze ve Mahamadou Ba, teknik direktör Fatih Tekke'nin en çok şans verdiği isimlerden. Ayrıca Florian Loshaj, Valmir Veliu, Onur Ergün ve Simon Deli de İstanbulspor'un önümüzdeki haftalarda beklentisinin yüksek olduğu isimler.



Lokilo, İstanbulspor formasıyla 4 lig maçında forma giyerken, bu mücadelelerde 1 gol attı ve 1 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Belçikalı oyuncu, sarı-siyahlı takımda ilk golünü dün oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinde kaydetti.









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