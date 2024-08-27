İspanya'da Arda Güler iddiası!

Arda Güler, Real Valladolid maçındaki performansıyla gündem oldu. İspanyol basını, 19 yaşındaki futbolcunun kulüpte giderek daha etkili olmaya başladığını ve bu sezon daha çok oynayacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İspanya'da Arda Güler iddiası!
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27 Ağustos 2024 12:35
Real Madrid'in ligde Valladolid ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, performansıyla beğeni topladı.

AS'ta yer alan habere göre, Arda Güler, kulüpte daha etkili olmaya başladı.

Arda Güler, Real Valladolid karşılaşmasında rakip kaleyi 5 kez yokladı. Genç futbolcu, 3 kez faul ile durduruldu. Bu rakamların, Arda Güler'in Real Madrid'e imza attığından bu yana ulaştığı en yüksek veriler olduğu kaydedildi.

Real Madrid'de Arda'nın durumunun net olduğu ve genç oyuncunun bu sezon daha fazla oynayacağı kaydedildi.

ARDA GÜLER'İN MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Arda Güler'in 69 dakika sahada kaldığı Valladolid maçı rakamları

42: Pas
86: Pas İsabet Oranı
42: Kısa Pas
7: Kazandığı İkili Mücadele
5: Kaybettiği İkili Mücadele
3: İsabetli Şut
2: Engellenen Şut
1: İsabetli Orta
3: İsabetsiz Orta
1: Şut Pası
2: Ofsayt
3: Top Kapma
2: Şut Engelleme
3: Yapılan Faul
1: Yaptığı Faul


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