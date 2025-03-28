İsmet Taşdemir'den Sakaryaspor derbisi için açıklama!

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör İsmet Taşdemir, Sakaryaspor ile hem şampiyonluk hem de ezeli rekabet adına önemli bir maç oynayacaklarını dile getirdi.



Zorluk seviyesi bu kadar yüksek bir derbiyi ilk defa yaşayacağını ifade eden Taşdemir, heyecanlı ve güzel bir karşılaşma olacağını vurgulayarak, "İnşallah kazanarak hem şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçebilir hem de camiamızı sevince boğabiliriz." diye konuştu.



Taraftardan tahriklere kapılmamalarını, sadece maçı yaşamalarını isteyen Taşdemir, "Bundan sonra da 7 tane daha şampiyonluk için önemli maçımızın olduğunu unutmayalım. Maça yoğunlaşıp olaylara sebebiyet vermeden maçımızı bitirelim. Evet, bu maç çok önemli ama şampiyonluk bizim için daha önemli." ifadelerini kullandı.



Kocaelispor ile Sakaryaspor, 31 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak.



