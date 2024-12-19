İsmail Yüksek'e Fransa'dan kanca!

Marsilya, Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İsmail Yüksek'e Fransa'dan kanca!
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19 Aralık 2024 17:22
Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, Marsilya'nın transfer listesinde yer alıyor.

DE ZERBI'NİN LİSTESİ

Fransız basınında yer alan habere göre, Marsilya'nın teknik direktörü Roberto De Zerbi, devre arasındaki transfer döneminde çok yönlü bek, stoper ve bir orta saha takviyesi istiyor.

İSMAİL YÜKSEK ADAYLARDAN

Marsilya'nın orta saha adaylarından birinin de Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olduğu kaydedildi. Fransız ekibinin, transfer için çalışmalarına devam ettiği ve 25 yaşındaki futbolcunun profilinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in adı geçtiğimiz aylarda da Portekiz'den Benfica ile anılmıştı.

Fenerbahçe'de bu sezon 19 maçta süre bulan İsmail Yüksek'in sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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