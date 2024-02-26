İsmail Kartal'dan takıma uyarı: ''Hepiniz hazır olun!''

Fenerbahçe'de kritik viraja giriyor. Kanarya yoğun bir fikstüre girmeye hazırlanırken sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'dan takıma flaş uyarı geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan takıma uyarı: ''Hepiniz hazır olun!''
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26 Şubat 2024 10:20
Kasımpaşa'yı 90+6'da bulduğu golle yenerek maç fazlasıyla liderliği eline geçiren Fenerbahçe, Salı gününden itibaren kritik bir viraja giriyor.

Ligde, kupada ve Avrupa'da üst üste maçlar oynayacak olan sarı-kanarya, 20 günlük periyotta tam 6 karşılaşmaya çıkacak. Yaklaşık olarak 3 günde bir sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, bu zorlu süreci kayıpsız atlatmak için planlarını yapmaya başladı.

''HEPİNİZ HAZIR OLUN'' 

Oyuncularıyla Pazar günü konuşan tecrübeli teknik adam, "Kasımpaşa karşısında kazandık ama şimdi zorlu bir periyoda giriyoruz. 3 günde bir maça çıkacağız ve bu kritik virajda kayıp yaşamamalıyız. Hepiniz hazır olmalısınız" dedi.

Fenerbahçe, bu periyotta ligde; Hataysspor, Pendikspor, Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda; Ankaragücü, Konferans Ligi'nde ise Union Saint-Gillioise'le hem içerde hem dışarda karşılaşacak. 

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