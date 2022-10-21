İsmail Cem Ulusoy'dan Aliağa Petkim'e kötü haber

Aliağa Petkimspor'da İsmail Cem Ulusoy 3 hafta oynayamayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmail Cem Ulusoy'dan Aliağa Petkim'e kötü haber
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21 Ekim 2022 16:50
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da sakatlanan İsmail Cem Ulusoy'un yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün yapılan kontrollerde kasığında birinci derece yırtık tespit edilen İsmail Cem Ulusoy'un tedavisine başlandı. İsmail Cem, sahalardan 3 hafta uzak kalacak." ifadelerine yer verildi.

İzmir temsilcisinde Galatasaray Nef karşılaşmasında aşil tendonundan sakatlanan Silas Melson da ameliyat edilmişti.

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