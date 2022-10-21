İsmail Cem Ulusoy'dan Aliağa Petkim'e kötü haber

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da sakatlanan İsmail Cem Ulusoy'un yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün yapılan kontrollerde kasığında birinci derece yırtık tespit edilen İsmail Cem Ulusoy'un tedavisine başlandı. İsmail Cem, sahalardan 3 hafta uzak kalacak." ifadelerine yer verildi.
İzmir temsilcisinde Galatasaray Nef karşılaşmasında aşil tendonundan sakatlanan Silas Melson da ameliyat edilmişti.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün yapılan kontrollerde kasığında birinci derece yırtık tespit edilen İsmail Cem Ulusoy'un tedavisine başlandı. İsmail Cem, sahalardan 3 hafta uzak kalacak." ifadelerine yer verildi.
İzmir temsilcisinde Galatasaray Nef karşılaşmasında aşil tendonundan sakatlanan Silas Melson da ameliyat edilmişti.
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