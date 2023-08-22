Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Rangers ile PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Ibrox Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Rangers, 45. dakikada Abdallah Dipo Sima ile öne geçti. İlk yarı İskoç ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
PSV, 61'de Ibrahim Sangare ile eşitliği yakaladı. Rangers, bu kez 76'da Rabbi Matondo ile yeniden öne geçti. PSV'de Luuk de Jong, 80. dakikada maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.
Rangers'ta sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, maç kadrosunda yer almadı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 30 Ağustos Çarşamba günü Hollanda'da oynanacak.
Rangers, 45. dakikada Abdallah Dipo Sima ile öne geçti. İlk yarı İskoç ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
PSV, 61'de Ibrahim Sangare ile eşitliği yakaladı. Rangers, bu kez 76'da Rabbi Matondo ile yeniden öne geçti. PSV'de Luuk de Jong, 80. dakikada maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.
Rangers'ta sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, maç kadrosunda yer almadı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 30 Ağustos Çarşamba günü Hollanda'da oynanacak.