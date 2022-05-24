İşitme engellilerden olimpik madalyaların fark edilmemesine 'sessiz' sitem

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, "Sporcularımıza 'Siz başarılı olup Türkiye'ye döndükten sonra bir kamuoyu oluşur duyulurluğumuz artar ve işitme engellilerin sesini herkese duyururuz.' dedim. Ülkeye geldikten sonra maalesef düşündüğümüz gibi olmadı." dedi.



Vural, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nı (Deaflympics) AA muhabirine değerlendirdi.



Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde gerçekleşen Deaflympics organizasyonunun profesyonelce yapılmadığını vurgulayan Vural, "Konaklama yerleriyle faaliyetlerin yapıldığı sahalar arasında oldukça uzun bir mesafe vardı. Sporcularımızın en çabuk gideni 2 saatte faaliyetlerin yapıldığı yere ulaşabildi. Bu mesafenin uzunluğu, çok erken yola çıkmak zorunda kalınması hali sonuçlara da etki etti. Sporcularımız sabah 10.00'daki maça sabah 05.00'te kalkmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.



Vural, organizasyona 11 branşta 138 sporcuyla katıldıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:



"Olimpiyatlar öncesi ve sonrası zorlu bir süreçti. Olimpiyatlar öncesinde de çok ciddi bir hazırlık dönemimiz oldu. 11 branşın tamamında ortalama 4 milli takım hazırlık kampı gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız sonucu 8 altın, 19 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplam 44 madalya kazandık. Madalya sayısına göre olimpiyat üçüncüsü olarak ülkemize döndük. Voleybol kadın ve erkek milli takımlarımız, olimpiyat şampiyonu oldu. Bu, spor tarihimizde tektir. Serbest Stil Güreş Milli Takımımız, takım halinde olimpiyat şampiyonu oldu. Yine karate katada takım halinde olimpiyat şampiyonu olduk. Hentbol Kadın Milli Takımımız da olimpiyat ikincisi oldu."



Bir önceki olimpiyatların 2017'de Samsun'da yapıldığını anımsatan Vural, 21 branşta 350'ye yakın sporcunun yarıştığı olimpiyatlarda 46 madalya aldıklarını hatırlattı.



- "Çocuklar kendi üzerine düşen vazifeyi tamamladı"



İşitme engelliler için bu başarıların çok farklı duyguları barındırdığına dikkati çeken Vural, "Sporcularımızın müsabakaları kazandıktan sonra yaşadıkları sevinç ve ailelerinden aldığımız mutlu dönüşler çok başka bir şey. İnsan hem duygulanıyor hem de gurur duyuyor, yaptığı işten de haz alıyor. Bu, en büyük motivasyon kaynağımız." değerlendirmesinde bulundu.



Vural, daha fazla madalya alınması için daha fazla motivasyonun olması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Çocuklar kendi üzerine düşen vazifeyi tamamladı. Ben sporcularımıza 'Siz başarılı olup Türkiye'ye döndükten sonra bir kamuoyu oluşur duyulurluğumuz artar ve işitme engellilerin sesini herkese duyururuz.' dedim. Ülkeye geldikten sonra maalesef düşündüğümüz gibi olmadı. Bir türlü olmadı. Organizasyona 73 ülkeden 3 bine yakın sporcu katıldı. Millilerimiz oradan üçüncü olarak döndü. Bu bahsettiğimiz madalya sayıları azımsanacak rakamlar değil. Fakat Türkiye'ye döndükten sonra kamuoyunda sessizlik hakim. Zaten işitme engelli sporcularımız seslerini çıkaramıyorlar. Biz herkesten onların sesi olmalarını bekliyoruz.



Sporcularımız branşlarında başarılı oluyor. Ben de elimden geldiğince başarılarını anlatmaya çalışıyorum. Örnek veriyorum bizim milli sporcularımızın olimpiyat başarısının ülkemizde, İstanbul'da yapılan boks organizasyonu kadar görünürlüğü olmadı. Voleybolda kadınlarımız bir ilke imza atarak olimpiyat şampiyonu oldu ancak onlar kadar duyulurluğumuz yok. Basketbolda ikinci sefer olunan Avrupa şampiyonluğu duyulurluğunun yanından bile geçemezler. Bütün bunları karalama anlamında söylemiyorum, aksine bütün sporcularımızın başarısından mutluluk duyuyor, hepsini tebrik ediyorum. Sportif başarıların tamamı ülkemizin sportif başarısı. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Sadece onların görünürlüğü kadar işitme engelli milli sporcularımızın da başarılarının duyurulmasını istiyoruz. Bu büyük sportif başarıların ülkemizdeki tüm basın yayın kuruluşlarınca dikkate alınıp, değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Diğer sporculara nasıl yapılıyorsa, bizim sporcularımızın da başarılarından dolayı tebrik edilip, takdir görmesi gerekiyor."



- Sporcularla bir araya gelecekler



Olimpiyatların ardından 11 branşın bu süreçteki durumunu değerlendirmeye alacaklarını aktaran Vural, antrenörlerden de bu konuda rapor istediğini belirtti.



Değerlendirme sonucunda çıkacak karara göre ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılı olmak için yeni bir yol haritası çizeceklerini anlatan Vural, bu değerlendirmeleri çok önemsediklerini söyledi.



Kerim Vural, olimpiyatta başarılı olan sporcularla bir araya geleceklerini de vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Milli sporcularımızı, sürecin başından bu yana kadar bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile buluşturmak istiyoruz. Bir araya gelerek güzel bir ortam oluşturmayı düşünüyoruz. Ayrıca öncelikle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Kasapoğlu'na ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığına olimpiyat oyunlarının hazırlık sürecinden millilerimiz yurda dönene kadar bir an bile bizleri yalnız bırakmadan vermiş oldukları büyük destek için çok teşekkür ediyorum."



