İşitme Engelliler A Milli Hentbol Takımı, ev sahibi Japonya'yı yendi

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 2025 İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyat oyunlarında (Deaflympics) Türkiye İşitme Engelliler A Milli Hentbol Takımı, ev sahibi Japonya'yı 30-21 yendi.Komazawa Olympic Park General Sports Ground Indoor Stadyumu'nda yapılan karşılaşmada Türkiye, Japonya karşısında seyirci baskısına rağmen galip geldi. Maçın ilk dakikalarında 6 farkla geriye düşen milliler, maçın ilk devresini 16-9 tamamladı. 2'nci yarıda ise ay-yıldızlıların savunmadaki başarısı, hızlı hücumlardaki skora yansıdı ve milliler Deaflympics'de ilk galibiyetini 30-21'lik skorla ev sahibi Japonya karşısında aldı.İlk maçlar her zaman zordur diyen İşitme Engelliler A Milli Hentbol Takımı Teknik Direktör Harun Gökçimen,dedi.Almanya, Brezilya ve Japonya'nın olduğu grupta mücadele eden, İşitme Engelliler A Milli Hentbol Takımı, 2'nci maçını yarın TSİ 07.00'de Almanya ile oynayacak.