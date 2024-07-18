İrfan Can Kahveci'nin kalmak için tek şartı var

İspanya ve Suudi Arabistan'dan transfer teklifleri alan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'de kalmak için yönetimden bir isteği olduğu öğrenildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci'nin kalmak için tek şartı var
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18 Temmuz 2024 10:05
Geçen sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla göz dolduran İrfan Can Kahveci'nin yeni sezondaki durumu belirsizliğini koruyor.

Forma giydiği 46 maçta 18 gol ve 22 asistlik katkı sağlayan Kahveci, İspanya ve Suudi Arabistan'dan transfer teklifleri almıştı.

Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği 29 yaşındaki oyuncunun yönetimden bir isteği olduğu ortaya çıktı.



İRFAN CAN KAHVECİ ZAM İSTİYOR

Sözcü'nün haberine göre döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle maaşında düşüş yaşanan İrfan Can Kahveci'nin zamlı yeni sözleşme talep ettiği belirtildi.

2020-2021 sezonu devre arasında transfer edilen İrfan Can Kahveci, yıllık 15 milyon TL maaş karşılığında anlaşmıştı.

Milli oyuncunun beklediği sözleşmeyi almaması halinde Suudi Arabistan'dan aldığı yüksek maaş tekliflerini kabul edeceği konuşuluyor.



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