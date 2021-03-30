Inter yeni logosunu tanıttı

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Inter, logosunu değiştirdiğini duyurdu

Haber; AA
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Inter yeni logosunu tanıttı
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30 Mart 2021 14:16
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, logosunu değiştirdi.

Siyah, beyaz ve mavi renklerin yer aldığı yeni logo, kulübün sosyal medya hesaplarından tanıtıldı.

Logoda, kulübün resmi adı olan "Internazionale Milano"nun baş harfleri I ve M iç içe geçmiş şekilde yer aldı.

Yeni logonun 2021-2022 sezonundan itibaren kullanılmaya başlanacağı belirtildi.





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