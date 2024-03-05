İtalya Serie A 27. hafta maçında Inter ile Genoa karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter 2-1 kazandı.



Inter'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kristjan Asllani ve 38. dakikada penaltıdan Alexis Sanchez kaydetti. Genoa'nın tek golü 54. dakikada Johan Vasquez'den geldi.



Bu sonuçla birlikte. üst üste dokuzuncu kez kazanan lider Inter, puanını 72 yaptı ve en yakın rakibi Juventus ile arasındaki puan farkını 15'e çıkardı. Genoa ise 33 puanda kaldı.



Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.



Ligin bir sonraki maçında Inter, Bologna deplasmanına gidecek. Genoa, sahasında Monza'yı ağırlayacak.





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