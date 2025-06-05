05 Haziran
İspanya-Fransa
22:00
05 Haziran
Avustralya-Japonya
1-0
05 Haziran
Endonezya-Çin
1-064'
05 Haziran
Bahreyn-Suudi Arabistan
19:00
05 Haziran
Umman-Ürdün
19:00
05 Haziran
Birleşik Arap Emirlikleri-Özbekistan
19:00
05 Haziran
Kuveyt-Filistin
21:15
05 Haziran
Irak-Güney Kore
21:15
05 Haziran
Katar-İran
21:15
06 Haziran
Paraguay-Uruguay
02:00
06 Haziran
Ekvador-Brezilya
02:00
06 Haziran
Şili-Arjantin
04:00

Inter'e teknik direktör Chivu için Parma'dan izin çıktı!

İtalya Serie A ekiplerinden Parma, Cristian Chivu ve menajerine Inter ile görüşme izni verdi.

calendar 05 Haziran 2025 16:35 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 16:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'e teknik direktör Chivu için Parma'dan izin çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalya Serie A ekibi Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi'nin Al Hilal ile resmi sözleşme imzalamasının ardından kulüpte hareketli günler yaşanıyor. 

Di Marzio'nun haberine göre; Inter, Parma teknik direktörü Cristian Chivu için resmi adım atarken, Parma yönetimi Chivu ve menajerine Inter ile görüşmeler için onay verdi.

Bu gelişmeyle birlikte Parma kulübü de teknik direktör arayışlarına hız kazandırdı ve yeni isimlerle temas kurmaya başladı.

JOSE MOURINHO'NUN DA ADI GEÇTİ

Öte yandan La Repubblica, Jose Mourinho'nun da Inter'in listesinde yer aldığını öne sürmüştü.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.