İtalya Serie A ekibi Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi'nin Al Hilal ile resmi sözleşme imzalamasının ardından kulüpte hareketli günler yaşanıyor.



Di Marzio'nun haberine göre; Inter, Parma teknik direktörü Cristian Chivu için resmi adım atarken, Parma yönetimi Chivu ve menajerine Inter ile görüşmeler için onay verdi.



Bu gelişmeyle birlikte Parma kulübü de teknik direktör arayışlarına hız kazandırdı ve yeni isimlerle temas kurmaya başladı.



JOSE MOURINHO'NUN DA ADI GEÇTİ



Öte yandan La Repubblica, Jose Mourinho'nun da Inter'in listesinde yer aldığını öne sürmüştü.



