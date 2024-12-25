Inter'e Arjantinli golcü: Santiago Castro

Inter, Bologna formasıyla dikkat çeken Santiago Castro'yu radarına aldı.



İtalyan basınında yer alan habere göre, performansı sonrası Castro ile ilgilenen önemli takımlar olduğu ve bu ekiplerden birinin de Inter olduğu belirtildi.



YAZ DÖNEMİNDE OLABİLİR



Bologna'nın Arjantinli golcüyü devre arasındaki transfer döneminde bırakmasının kolay olmadığı ve Castro'nun transferinin gelecek yaz olabileceği ifade edildi.



PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ



Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki futbolcunun Bologna ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



BU SEZON PERFORMANSI



Bologna'da bu sezon 22 maça çıkan Santiago Castro, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.



