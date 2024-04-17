İngiltere'yi esir aldı: Cole Palmer

Chelsea'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cole Palmer, Londra temsilcisinde 38 maçta 23 gol attı ve 13 asist yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İngiltere'yi esir aldı: Cole Palmer
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17 Nisan 2024 16:13
Chelsea'nin sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı Cole Palmer, İngiltere'de son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

21 yaşındaki futbolcu, Manchester United karşısındaki hat-trick'i ve Everton maçında attığı 4 golle İngiltere'de gündem yarattı.

Chelsea'de bu sezon toplamda 38 maçta süre bulan genç oyuncu, 23 gol attı ve 13 asist yaptı.

Chelsea, Cole Palmer için sezon başında Manchester City'ye 47 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Cole Palmer'in Chelsea ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

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