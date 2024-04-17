Chelsea'nin sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı Cole Palmer, İngiltere'de son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.



21 yaşındaki futbolcu, Manchester United karşısındaki hat-trick'i ve Everton maçında attığı 4 golle İngiltere'de gündem yarattı.



Chelsea'de bu sezon toplamda 38 maçta süre bulan genç oyuncu, 23 gol attı ve 13 asist yaptı.



Chelsea, Cole Palmer için sezon başında Manchester City'ye 47 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



Cole Palmer'in Chelsea ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.





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