04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

İngiltere Milli Takımı'nın ilk Müslüman futbolcusu

Tottenham'ın 25 yaşındaki oyuncusu Djed Spence, ilk kez İngiltere Milli Takımı'na çağrıldı. Müslüman kimliğiyle dikkat çeken genç futbolcu, "Bu bir lütuf. İnancım bana güç veriyor" derken, hikâyesiyle tüm gençlere ilham olmayı hedefliyor.

04 Eylül 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham Hotspur'un 25 yaşındaki sağ beki Djed Spence, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in açıkladığı kadroya dahil edilerek dikkatleri üzerine çekti. Dünya Kupası elemelerinde Andorra ve Sırbistan ile karşılaşacak İngiltere'nin listesine adını yazdıran Spence, bu sürpriz gelişmeyle ilgili duygularını samimi sözlerle paylaştı.
 
"BÖYLE BİR ŞEYİ İLK KEZ YAŞIYORUM"
 
Milli formaya davet edildiğini öğrendiğinde şaşkınlık yaşadığını dile getiren Spence, aynı zamanda İngiltere Milli Takımı'nda forma giyecek ilk Müslüman futbolculardan biri olabileceğini öğrenince duygularını şu sözlerle ifade etti:
 
"Bu bir lütuf. Gerçekten kelimelerle anlatılamaz bir duygu. Böyle bir şeyi ilk kez yaşıyorum."
 
"BASKIYA ODAKLANMAM, SADECE TEBESSÜM EDERİM"
 
Sık sık inancının hayatındaki yerini vurgulayan genç oyuncu, Müslüman kimliğiyle milli takıma yükselmenin kendisinde baskı yaratıp yaratmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:
 
"Belki baskı vardır, belki yoktur. Ama ben baskıya çok odaklanmam. Futbolu yüzümde bir tebessümle oynuyorum. Mutlu olduğumda gerisi zaten kendiliğinden geliyor."
 
"İNANCIM BANA GÜÇ VERİYOR"
 
Futbolculuk kariyerinde zaman zaman zorluklar yaşayan Spence, özellikle 2022'de Nottingham Forest'taki çıkışının ardından Tottenham'a imza attığında beklentilerin yüksek olduğunu söyledi. Dönemin teknik direktörü Antonio Conte'nin "Bu kulübün transferi" sözleriyle moralinin bozulduğunu itiraf eden oyuncu, pes etmediğini vurguladı:
 
"Özgüvenimi biraz sarsmıştı ama ben bir savaşçıyım. Ne olursa olsun elimden gelenin en iyisini yaparım."
 
Spence, bu süreçte en büyük desteği inancından aldığını ifade etti:
 
"Öncelikle Tanrı en büyüktür. Çok dua ederim, şükrederim. Zor zamanlarımda da, kazandığımda da O'nun yanımda olduğuna inanırım. İnancım bana güç veriyor."
 
KİRALIK YILLAR, ZİHİNSEL GÜÇ VE BİR DÖNÜM NOKTASI
 
Kariyerinde Rennes, Leeds ve Genoa gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Spence, sabırla yoluna devam etti. Geçtiğimiz Aralık ayında ilk kez Tottenham formasıyla sahaya çıkan genç oyuncu, sezon sonunda Bilbao ile oynanan Avrupa Ligi finalinde yedek olarak görev aldı. O anı şu şekilde değerlendirdi:
 
"Güçlü bir zihniyet olmadan zirveye çıkamazsınız. Benim de en çok bu özelliğim öne çıktı."
 
"BEN YAPABİLİYORSAM, HERKES YAPABİLİR"
 
Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla eski teknik direktörlerine göndermelerde bulunan Spence, esas motivasyonunun kendisine inanmayanları haksız çıkarmak değil, çocuklara umut olmak olduğunu vurguladı:
 
"Beni hafife alanların yanıldığını kanıtlamak güzel bir his. Ama en çok şunu istiyorum: Ben yapabiliyorsam, sen de yapabilirsin. Sadece Müslüman çocuklar için değil, hangi dinden olursa olsun herkes için. Bir şeye kafanı koyarsan, başarabilirsin dostum."
