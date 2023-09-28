ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Cuma günü oynanacak tek karşılaşma ile başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta başlıyor
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28 Eylül 2023 12:41
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası yarın başlayacak.

Süper Lig'de 4. haftanın maç programı şöyle:

29 Eylül Cuma:

19.00 Bursa Uludağ Basketbol-OGM Ormanspor (TOFAŞ)

30 Eylül Cumartesi:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Hatay Merkez)

16.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Çankaya Üniversitesi (Servet Tazegül)

1 Ekim Pazar:

13.00 BOTAŞ-ÇBK Mersin (Ankara)

14.00 Beşiktaş-Melikgazi Kayseri Basketbol (BJK Emlakjet)

14.30 Emlak Konut-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Şehit Mustafa Özel)

15.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Alagöz Holding (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

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