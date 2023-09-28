ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası yarın başlayacak.
Süper Lig'de 4. haftanın maç programı şöyle:
29 Eylül Cuma:
19.00 Bursa Uludağ Basketbol-OGM Ormanspor (TOFAŞ)
30 Eylül Cumartesi:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Hatay Merkez)
16.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Çankaya Üniversitesi (Servet Tazegül)
1 Ekim Pazar:
13.00 BOTAŞ-ÇBK Mersin (Ankara)
14.00 Beşiktaş-Melikgazi Kayseri Basketbol (BJK Emlakjet)
14.30 Emlak Konut-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Şehit Mustafa Özel)
15.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Alagöz Holding (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
Süper Lig'de 4. haftanın maç programı şöyle:
29 Eylül Cuma:
19.00 Bursa Uludağ Basketbol-OGM Ormanspor (TOFAŞ)
30 Eylül Cumartesi:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Hatay Merkez)
16.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Çankaya Üniversitesi (Servet Tazegül)
1 Ekim Pazar:
13.00 BOTAŞ-ÇBK Mersin (Ankara)
14.00 Beşiktaş-Melikgazi Kayseri Basketbol (BJK Emlakjet)
14.30 Emlak Konut-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Şehit Mustafa Özel)
15.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Alagöz Holding (Şehit Polis Recep Topaloğlu)