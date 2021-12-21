Infantino: 'Genç nesil daha fazlasını istiyor'

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı iki yılda bir düzenleme fikriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.



Infantino yaptığı açıklamada, "Karşı çıkan olduğu kadar, bunu destekleyen de bir çok insan var. FIFA dünya çapında bir organizasyondur. Bu nedenle, tüm karşıt bakış açılarını birleştirmeye çalışmalıyız." şeklinde konuştu.



Dünya'nın geri kalanını dışlamamamız gerektiğini vurgulayan FIFA Başkanı, "Dünyanın geri kalanına "Futbol küreseldir, bize paranızı verin ve bizi televizyonda izleyin" diyemeyiz. 140 ülkede 100.000'den fazla kişinin katıldığı bir taraftar anketinde genç neslin daha fazlasını istediğini gördük." ifadelerini kullandı.



Infantino ayrıca, "Bizim işimiz herkesi dikkate almaktır. FIFA Başkanı olarak benim görevim herkesle birlikte çalışmak, neyin iyi olduğunu ve bunu nasıl organize edebileceğimizi düşünmektir." diyerek sözlerini noktaladı.





İLGİLİ VİDEO