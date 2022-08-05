İnci Güçlü resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, daha önce Galatasaray ve Barcelona'da da oynayan 23 yaşındaki pivot İnci Güçlü'yü transfer ettiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İnci Güçlü resmen Beşiktaş'ta
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05 Ağustos 2022 15:35
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 23 yaşındaki pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Çankaya Üniversitesi'nde forma giyen 2 metre boyundaki İnci Güçlü ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

GALATASARAY VE BARCELONA'DA OYNAMIŞTI

Kariyerine Galatasaray'da başlayan İnci Güçlü, 2020-2021 sezonunda kısa süreliğine Barcelona'ya transfer oldu. İspanyol ekibi formasıyla 4 maçta oynayan İnci, aralık ayında İzmit Belediyesi'ne transfer oldu. 2021-2022 sezonuna BOTAŞ Spor formasıyla başlayan İnci, daha sonra Çankaya Üniversitesi'nin kadrosunda yer aldı.

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