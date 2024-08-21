İlkay Gündoğan'ın eşinden Barcelona hamlesi!

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, sosyal medya hesabından Barcelona'yı takip etmeyi bıraktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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İlkay Gündoğan'ın eşinden Barcelona hamlesi!
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21 Ağustos 2024 10:14
Son güncelleme 21 Ağustos 2024 10:24
Barcelona'da takımdan ayrılması gündemde olan İlkay Gündoğan için önemli bir gelişme yaşandı.

EŞİNDEN FLAŞ HAMLE

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, sosyal medya hesabından Katalan ekibini takibi bıraktı. Sara Arfaoui'nin bu hamlesi İlkay'ın kesin olarak Barcelona'dan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

"MANCHESTER CITY'YE DÖNÜYOR"

Türkiye'den adı özellikle Galatasaray ile geçen 33 yaşındaki İlkay Gündoğan ile eski takımı Manchester City de ilgileniyor. İspanyol basınından AS, Pep Guardiola'nın eski oyuncusu İlkay'a yeşil ışık yaktığını ve deneyimli yıldızın İngiltere'ye geri döneceğini duyurmuştu.

İlkay Gündoğan'ın geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

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