İlkay Gündoğan: 'Gelecek sezon farklı olacak'

Bu sezon beklentilerin altında kalarak, Liverpool'un gerisinde şampiyonluk yarışında etkili olamayan Manchester City'de İlkay Gündoğan, gelecek sezon adına umutlu konuştu.



Türk asıllı Alman oyuncu, Liverpool'un 23 puan gerisinde kalan takımlarının gelecek sezon sıfırdan başlayacağını iddia etti.



"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



İlkay Gündoğan yaptığı açıklamada; "Yeni sezonda yeniden şampiyon olabilmek için motive olup elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız. Çok puan kaybettik, evimizde iyi değildik. Bireysel hatalar yaptık. Önümüzdeki sezona sıfırdan başlayacağız." dedi.



Türk asıllı Alman orta saha, bu sezon Manchester Ciy forması ile 43 resmi maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, takımına 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.



