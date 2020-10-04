Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.



Galatasaray ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik olarak 7 puanla maça çıkarken Kasımpaşa ise tek galibiyetle 3 puanda bulunuyor.



İki takımın eksikleri



Galatasaray'da Muslera ve Emre Akbaba ve Saracchi maç kadrosunda olmayacak Kasımpaşa'da ise Gilbert Koomson ile kart cezalısı Anıl Koç sahadaki yerini alamayacak.



Kasımpaşa



Ramazan Köse

Hadergjonaj

Tarkan Serbest

Brecka

Haddadi

Sadiku

Pavelka

Aytaç Kara

Hajradinovic

Varga

Carius



Galatasaray





Fatih

Emre Taşdemir

Marcao

Luyindama

Omar

Etebo

Taylan

Belhanda

Arda

Feghouli

Diagne



Aralarındaki 33. maç



Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 4 Ekim Cumartesi günü 33. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.



Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.



Süper Lig'de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti.



Kasımpaşa'daki maçlar



İki ekip, 4 Ekim Cumartesi günkü maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 10 kez karşı karşıya geldi.



Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.



Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.



En farklı skorlar



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.



Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.



