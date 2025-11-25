25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

İki yaşında tanıştığı binicilikte Avrupa'da başarıya odaklandı

Milli binici Nil Çetin, 2 yaşından beri süren binicilik tutkusuyla zorluklara rağmen hedeflerinden sapmayarak ulusal ve uluslararası başarılar için çalışıyor.

calendar 25 Kasım 2025 13:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İki yaşında tanıştığı binicilikte Avrupa'da başarıya odaklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atlarla 2 yaşında tanışan ve o günden bu yana binicilik tutkusundan vazgeçmeyen milli sporcu Nil Çetin, spor hayatında yaşadığı tüm zorluklara rağmen hedefinden hiç sapmadığını söyledi.

At sevgisi babasının üyesi olduğu kulüpte 2 yaşındayken başlayan Nil Çetin, AA muhabirine kariyeri ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Binicilik sporunu 9 senedir lisanslı olarak yaptığını ve sporculuk kariyeri boyunca at üstünden defalarca düştüğünü dile getiren Ahal Teke Binicilik Kulübü sporcusu Nil, "Vücudumda çok kırık ve çatlak var. Birçok kez ponyden düştüm. Normal attan düşüp kolumu kırdığım da oldu ama bunlar beni hiç etkilemedi." diye konuştu.


Seneye tecrübe kazanmak için Genelkurmay Kupası'nda yarışmayı planladığını vurgulayan 17 yaşındaki milli sporcu, "Uzun dönemde Avrupa Şampiyonası'nı kısa dönemde ise Balkan Şampiyonası'nda başarı hedefliyorum. Önemli bir organizasyon olan İsmet İnönü Kupası'nda da iyi bir derece yapmak istiyorum. Genç atlarımız var. Bu genç atları daha iyi seviyelere getirmek, onlarla koşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç yaşında elde ettiği başarılarla milli takıma seçildiğini aktaran Nil, milli takımla Balkan Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu hatırlattı.

- "İki canlıyla yapılan tek spor"

Binicilik sporunun iki canlının bir arada yaptığı tek spor olmasına dikkati çeken Nil, biniciliğin disiplin ve uyum gerektiren bir spor olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Binicilik çok disiplin gerektiriyor. Her gün gelip çalışmanız lazım, bunun için başta at binmeyi sevmek lazım. Bence her spordan daha keyifli. İşin ucunda adrenalin var. O yüzden bence herkesin denemesi gereken bir branş olduğunu düşünüyorum. Hiçbir sporda olmadığı gibi, burada bir canlıyla birlikte hareket ediyorsunuz. Uyumu yakalayamazsanız başarılı bir sonuç elde edemezsiniz. Biraz atı ve hislerini anlamak lazım. Ne kadar fazla atla çalışırsanız o kadar iyi anlayabiliyorsunuz. Çok kısıtlı at görmüş bir insan her atın halinden anlayamıyor. Ne kadar farklı ata binerseniz o kadar kendinizi geliştirme fırsatı yakalıyorsunuz."

Atları seven herkesin bu sporu yapabileceğini belirten Nil, "Bu sporu herkes belirli bir seviyeye kadar yapabilir. Yüksek sınıflarda yarışmak zor ama isteyen ve emek veren herkes ilerleyebilir" şeklinde sözlerini tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.