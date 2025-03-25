İki dev kulüp Oğuz Aydın'ın peşinde!

Fenerbahçe forması altında yakaladığı çıkışı milli formaya da taşıyan Oğuz Aydın'ı Avrupa'da ekipleri yakından takip ediyor. Napoli yoklama yaptı, Sarı-Lacivertliler geri çevirdi. Ajax ise fiyat sordu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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İki dev kulüp Oğuz Aydın'ın peşinde!
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25 Mart 2025 08:58
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Oğuz Aydın, A Milli Takım formasıyla çıktığı ilk 2 resmi maçta 3 asist yaparak dikkat çekti.

Sezon başında 6 milyon euroya Alanya'dan transfer edilen 24 yaşındaki kanat oyuncusuna Mourinho ilk etapta fırsat vermemişti. Ancak Zenit'le oynanan hazırlık maçında gösterdiği performansla formayı kapan yetenekli oyuncu, sol kanat başladığı Kayseri maçında 2 gol 1 asist yaparak kalitesini ispatladı. Ardından sağ bek ve sol bekte de kullanılan başarılı futbolcu, adeta Ferdi Kadıoğlu etkisi yaptı.19 resmi maçta 5 gol, 6 asiste ulaştı.

AJAX VE NAPOLI

Macaristan'a karşı oynadığı 2 maçta 3 asist yapan Oğuz'u Avrupa'dan ekiplerinin gözlemcileri yakından takip ediyor.

İtalyan basınından Calcionapoli, Napoli'nin Oğuz'u istediği ancak Fenerbahçe'nin ret yanıtı verdiğini yazdı.

Voetbal ise Ajax'ın, fiyat istediğini bildirdi. Piyasası 8 milyon euroya çıkan milli oyuncu için beklenen rakam ise minimum 20 milyon euro. 
 
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