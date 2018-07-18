Iguodala: "MJ de LeBron gibi güzel şeyler yaptı"

Golden State Warriors'dan Andre Iguodala, LeBron James'e toplum için yaptıklarından ötürü övgüde bulundu ve Michael Jordan'ın da aynı şekilde iş yaptığından, fakat bunu daha medyadan uzak sürdürdüğünden bahsetti.



Iggy'nin açıklamaları şu şekildeydi:



"LeBron, sadece bir Afroamerikalı atlet olarak değil, bir atlet olarak harika bir şey başardı. Okulun fotoğrafını gördüm. Sadece Afroamerikalı çocuklar değil, tüm renklerden çocuklar var. LeBron daha önce hiç yapmadığı bir şey yaptığında, çıtayı çok yükseğe koyuyor ve sporcuları geldiğimiz topluluklara bir şeyleri geri vermeleri için teşvik ediyor. Kevin Durant bir gençlik spor tesisi, basketbol sahaları ve okul için bir koşu patikası inşa etti. Bu harika bir emsal oluşturuyor."



Birçok kişi James'in yardımsever çabalarını, uzun NBA kariyeri boyunca dev bir marka ve şöhrete sahip olan Michael Jordan'la karşılaştırıyordu. Iguodala, Jordan'ın da zaman içinde eşit derecede büyük çabalar gösterdiğini, ancak kendisine dikkat çekmeden bunları sessiz bir şekilde yaptığını belirtti:



"MJ de toplum için de çok güzel şeyler yaptı. Jordan Markasına bakarsanız, tam burs dağıttıkları bir geçmişleri var. MJ, hayırsever çabalar yaptığında adını oraya koymuyor. Bu gayet güzel bir şey. Medyada her zaman sessiz kalmıştır. Dikkati kendinden uzak tutmayı sever. MJ, LeBron'u desteklediğini söylemişti. Sporcular olarak, duymak istediğimiz tek şey de buydu."



Jordan, Donald Trump'ın LeBron'un ve CNN muhabiri Don Lemon'a verdiği bir röportajdan sonra ikisini de kınaması sonrası LeBron'u desteklediğini kamuoyuna açık bir şekilde söylemişti.



