Trendyol 1. Lig'de 25. hafta maçında Iğdır FK ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Iğdır FK oldu.



Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Gianni Bruno, 52 ve 60. dakikada Daniel Avramovski kaydetti.



İç sahada arka arkaya son üç maçını kazanan Iğdır FK, puanını 32'ye yükseltti. Dört hafta sonra kaybeden Keçiörengücü 37 puanda kaldı.



Gelecek hafta 1. Lig'de Iğdır FK, Erzurumspor'a konuk olacak. Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.



Stat: Iğdır Şehir



Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Ferhat Çalar



Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Eysseric (Dk. 67 Malle), Bruno (Dk. 67 Thuram), Ahmet Emin Engin, Mert Çölgeçen (Dk. 78 İbrahim Akdağ), Conte, Gökcan Kaya, Serkan Asan (Dk. 69 Burak Bekaroğlu), Ali Yaşar, Avramovski



Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Erkam Develi, Rroca (Dk. 69 Uğur Kaan Yıldız), Camara, Arda Hilmi Şengül, Ezeh (Dk. 56 Görkem Bitin), Orhan Nahırcı (Dk. 69 Hasan Ayaroğlu), Caulker, Diouf, Süleyman Luş (Dk. 56 Ali Dere), Marcos Silva (Dk. 69 Dembele)



Goller: Dk. 36 Bruno, Dk. 52 ve 60 Avramovski (Alagöz Holding Iğdır FK)



