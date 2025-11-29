Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü'nü devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, Iğdır FK'yi konuk etti.
Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Iğdır FK 2-1 kazandı.
Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Gianni Bruno ve 85. dakikada Fode Koita(P) kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü 45+2'de Odise Roshi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Iğdır FK ligdeki puanını 25'e çıkarırken Keçiörengücü ise 18 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Serik Spor'a konuk olacak. Iğdır FK ise evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Stat: Aktepe
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mahmut Gülle, Kadir Beyaz
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Hüseyin Bulut (Dk. 90+4 Hakan Bilgiç), Sitoe, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere (Dk. 90+4 Süleyman Luş), İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 90 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 86 Ali Akman), Junior Fernandes, Ezeh, Diouf
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Conte, Güray Vural, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90+7 Cebrail Karayel), Mendes (Dk. 90 Ahmet Emin Engin), Doğan Erdoğan (Dk. 46 Eyüp Akcan), Ali Kaan Güneren, Fofana (Dk. 78 Rotariu), Bruno (Dk. 78 Koita)
Goller: Dk. 14 Bruno, Dk. 85 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 45+2 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Dk. 55 Alim Öztürk, Dk. 90 Mendes, Dk. 90+3 Rotariu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 64 İbrahim Akdağ, Dk. 68 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
