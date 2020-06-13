'İdolüm Mondragon, Galatasaray'da oynamak isterim'

17 yaşındaki Sparta Rotterdam altyapısında forma giyen genç kaleci Camilo Paez, yaptığı açıklamada Galatasaray'a göz kırptı.



Sparta Rotterdam'ın U-19 takımında forma giyen genç kaleci, hayalinin, önce profesyonel seviyeye yükselmek ve ardından Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giyebilmek olduğunu belirtti.



"İDOLÜM MONDRAGON"



İdolünün Mondragon olduğunu belirten genç kaleci yaptığı açıklamada; "Türk takım arkadaşlarımın beni Mondragon'la kıyaslaması harika. O benim idolüm. Ona benzetilmeyi beklemezdim. Umarım ben de Galatasaray gibi bir takımda oynayabilirim." dedi.



