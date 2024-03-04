İbrahim Toraman'dan Beşiktaş yorumu: 'Büyük oyuncular kayıp'

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu İbrahim Toraman, oynanan maçı Fanatik'e değerlendirdi.
İşte İbrahim Toraman'ın değerlendirmeleri;
"Kalitesi yüksek bir maç değildi bana göre. Ama bazı oyuncuların ortaya koyduğu eforun hakkını vermek gerek. Galatasaray açısından hayati bir 3 puan. Çünkü kayıp beklentisi yüksek bir fikstürde karşılaştılar formda Beşiktaş'la. Ancak bu tür maçlar sıkıntıların ortaya çıkması açısından da önemli doneler verebiliyor. Beşiktaş'ın hedefi seneye şampiyon olmak. Bence bu maçta da şampiyonluk kadrosu ve oyununu oluşturmak isteyen Beşiktaş için eksiklerin net anlaşıldığını söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın saha içinde organizasyon sıkıntıları var.
Saha içindeki kopuklukları görebiliyorsunuz. Bu da son pozisyonlarda tecih yanlışlarını beraberinde getiriyor. Defansif kurgusu daha önplanda olan bir ekip için bir kere takım boyunun çok fazla uzun ya da geniş olduğuna dikkat çekmek gerek. Bazı gerçekler var ve bunları gözardı edemezsiniz. Beşiktaş taraftarı özellikle kendi sahasında dominasyon bekler fakat izlediğimiz karşılaşmada bundan uzak olduklarını gördük.
"BÜYÜK OYUNCULAR KAYIP"
İlk yarıda özellikle hücumcuların bariz şekilde önde baskı oluşturmak istediği bölümü savunma çok geride kalarak dominasyonu engelledi. Al Musrati ve Muçi devre arasında bu takımın seviyesini ve kalitesini artırmak için büyük hamlelerdi. Yatırımlar büyük olduğunda beklenti de büyüyor. Büyük oyuncular da büyük maçlarda büyüklüğünü gösteriyor. Ben açıkçası Al Musrati ve Muçi'den bu anlamda çok etki göremedim. Beşiktaş'ın bir an önce aynı dili konuşan bir takım haline gelmesi şart."
İşte İbrahim Toraman'ın değerlendirmeleri;
"Kalitesi yüksek bir maç değildi bana göre. Ama bazı oyuncuların ortaya koyduğu eforun hakkını vermek gerek. Galatasaray açısından hayati bir 3 puan. Çünkü kayıp beklentisi yüksek bir fikstürde karşılaştılar formda Beşiktaş'la. Ancak bu tür maçlar sıkıntıların ortaya çıkması açısından da önemli doneler verebiliyor. Beşiktaş'ın hedefi seneye şampiyon olmak. Bence bu maçta da şampiyonluk kadrosu ve oyununu oluşturmak isteyen Beşiktaş için eksiklerin net anlaşıldığını söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın saha içinde organizasyon sıkıntıları var.
Saha içindeki kopuklukları görebiliyorsunuz. Bu da son pozisyonlarda tecih yanlışlarını beraberinde getiriyor. Defansif kurgusu daha önplanda olan bir ekip için bir kere takım boyunun çok fazla uzun ya da geniş olduğuna dikkat çekmek gerek. Bazı gerçekler var ve bunları gözardı edemezsiniz. Beşiktaş taraftarı özellikle kendi sahasında dominasyon bekler fakat izlediğimiz karşılaşmada bundan uzak olduklarını gördük.
"BÜYÜK OYUNCULAR KAYIP"
İlk yarıda özellikle hücumcuların bariz şekilde önde baskı oluşturmak istediği bölümü savunma çok geride kalarak dominasyonu engelledi. Al Musrati ve Muçi devre arasında bu takımın seviyesini ve kalitesini artırmak için büyük hamlelerdi. Yatırımlar büyük olduğunda beklenti de büyüyor. Büyük oyuncular da büyük maçlarda büyüklüğünü gösteriyor. Ben açıkçası Al Musrati ve Muçi'den bu anlamda çok etki göremedim. Beşiktaş'ın bir an önce aynı dili konuşan bir takım haline gelmesi şart."
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