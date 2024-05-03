Ibrahim Olawoyin: 'Bir puan hiç fena olmazdı'

Rizesporlu futbolcu Ibrahim Olawoyin, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.



Ibrahim Olawoyin yaptığı açıklamada, "Karşılaşmadan 3 puan alabilirdik. Çok kötü oynamadık ama bir puan da hiç fena olmazdı. Son dakikada çok şanssız bir gol yedik. Böyle goller yediğinizde telafi edemiyorsunuz. Takım adına üzgünüm." dedi.



"ŞANSSIZ GOLLE KAYBETTİK"



Gustavo Sauerbeck ise, "İlk yarı tutuk bir futbolumuz vardı. Bunu içeri girdiğimizde konuştuk. 1-1 de bitse bu futbol bize yakışmamıştı. İkinci yarı herkes elinden geleni yaptı. Maçı kazana da bilirdik ama son saniye şanssız bir golle kaybettik." açıklamasında bulundu.





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