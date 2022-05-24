İBB Başkanı İmamoğlu, Avrupa'da dereceye giren sporcularla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu , Avrupa Tekvando Şampiyonası ve Avrupa Badminton Şampiyonası'nda dereceye giren sporcularla bir araya geldi.



İBB'nin Kasımpaşa'daki hizmet binasında gerçekleşen buluşmaya, Avrupa şampiyonu tekvandocular Hakan Reçber, Emre Kutalmış Ateşli, gümüş madalyalı Görkem Polat ve bronz madalya sahibi Nafia Kuş ile badminton dalında üçüncülük kürsüsüne çıkan Neslihan Yiğit, antrenörleriyle katıldı.



İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu da buluşmada yer aldı.



İmamoğlu , başarılı sporcularla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, fırsat buldukça müsabakaları takip etmeye çalıştığını söyledi.



Sporcuların başarılarının devamını dileyen İmamoğlu , "Kulübümüz zaten bu branşlarda geçmişten bugüne varlığını ispat etmiş önemli bir kulüp. Bu dönemde de bunu daha da artırmak, biraz da çeşitlendirmek gayreti içindeyiz. O yolda da yürüyoruz açıkçası. Ve hedef koyduk, 2036 Olimpiyatları." diye konuştu.



Keleş ise "Bundan bir hafta önce de Neslihan, badmintonda Avrupa üçüncüsü oldu. Milli Takım da Manchester'da 11 madalya kazandı. Sporcularımız da orada 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere ülkemiz adına toplam 4 madalya kazandı. Hakikaten çok gurur duyduk. Güzel mücadele ettiler. Hep birlikte sizi ziyaret etmek istedik." dedi.



Sporcular da desteğinden dolayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na teşekkürlerini sundu.





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