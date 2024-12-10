Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'dan ortak canlı yayın kararı

19 Aralık Perşembe günü Ekol TV'de birlikte canlı yayına çıkacağı açıklandı.



Candaş Tolga Işık'ın yaptığı açıklamada,



" Az önce Sn. Hüseyin Yücel ve Sn. Serdal Adalı ile konuştum. 19 Aralık Perşembe akşamı Ekol TV'de

bu dev CANLI yayını gerçekleştirmek üzere sözleştik. Umarım bu yayın Türkiye'de artık unuttuğumuz tartışma kültürünün geri gelmesine de vesile olur."



ifadelerini kullandı.