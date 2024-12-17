Hüseyin Yücel 100 milyon Euroluk planı açıkladı!

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, kulübün nakit ihtiyacı için ortaya koyacağı modeli açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Hüseyin Yücel 100 milyon Euroluk planı açıkladı!
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17 Aralık 2024 17:59
Son güncelleme 17 Aralık 2024 18:05
Beşiktaş'ın mevcut başkanı olan Hüseyin Yücel, 29 Aralık'taki seçim öncesinde adaylığının ayrıntılarını ve projelerini anlattı.

"2'ŞER MİLYON € İSTEYECEĞİM!"

Camiadan borç isteyeceğini söyleyen Hüseyin Yücel "Beşiktaş'ın babalarına gideceğim. 40-50 kişiden 2'şer milyon € isteyeceğim. Bunu 36 ay taksitle geri ödeyeceğiz. Faiz isteyen olursa, faizi biz cebimizden vereceğiz. 2 Milyon € verirler herhalde! Bağış istemiyorum, borçlara da kefil olacağım!" dedi.

"BU PARALARI HİBE ETTİM!"

Hüseyin Yücel ayrıca "Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile'nin imza paralarını kulübe hibe ettim." açıklamasını yaptı.

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