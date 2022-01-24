Hull City, Ryan Babel'in peşinde

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin Galatasaray'dan Ryan Babel'i transfer hedefi olarak belirlediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hull City, Ryan Babel'in peşinde
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24 Ocak 2022 19:00
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Allahyar Sayyadmanesh'in ardından Türkiye'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'DAN BABEL'İN PEŞİNDE

Hull Live'de yer alan habere göre; Championship temsilcisinin, Galatasaray'dan Ryan Babel'in transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği aktarıldı.

Haberde, gol atma problemini yaşayan İngiliz ekibinin, Hollandalı futbolcu ile bu sıkıntısı çözebileceğini düşündüğü belirtildi.

PAZARTESİYE KADAR HAMLE GELEBİLİR

Hull City'nin, pazartesi günü transfer dönemi kapanmadan önce Babel için şok bir hamle yapabileceği aktarıldı.

BU SEZON BİR GOL ATTI

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılılarda 26 maça çıkarken tek golünü UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya karşılaşmasında attı.

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