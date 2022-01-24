Hull City, Ryan Babel'in peşinde

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Allahyar Sayyadmanesh'in ardından Türkiye'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.



GALATASARAY'DAN BABEL'İN PEŞİNDE



Hull Live'de yer alan habere göre; Championship temsilcisinin, Galatasaray'dan Ryan Babel'in transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği aktarıldı.



Haberde, gol atma problemini yaşayan İngiliz ekibinin, Hollandalı futbolcu ile bu sıkıntısı çözebileceğini düşündüğü belirtildi.



PAZARTESİYE KADAR HAMLE GELEBİLİR



Hull City'nin, pazartesi günü transfer dönemi kapanmadan önce Babel için şok bir hamle yapabileceği aktarıldı.



BU SEZON BİR GOL ATTI



Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılılarda 26 maça çıkarken tek golünü UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya karşılaşmasında attı.





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