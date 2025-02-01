Hull City, öne geçtiği maçta mağlup

İngiltere Championship'in 30. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, sahasında Stoke City'ye 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City, öne geçtiği maçta mağlup
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01 Şubat 2025 19:54
İngiltere Championship'in 30. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Stoke City'yi konuk etti. 

The MKM Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Hull City'nin tek golünü 6. dakikada Eliot Matazo kaydetti. Stoke City'ye galibiyeti getiren golleri ise 43'te Ali Al Hamadi ile 74'te Andrew Moran attı.

Hull City'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Joao Pedro, 56. dakikada yerini Kyle Joseph'e bıraktı.

Öte yandan Hull City'nin yeni transferi Nordin Amrabat, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 83. dakikada Joe Gelhardt'ın yerine oyuna dahil oldu.

Hull City, bu mağlubiyetin ardından 29 puanda kaldı. Stoke City, 32 puana yükseldi.

İngiltere Championship'in gelecek haftasında Hull City, Burnley deplasmanına gidecek. Stoke City, Bristol City'ye konuk olacak.
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