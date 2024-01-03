Howard: "Bubble finalleri, Kobe'ye karşı olandan daha zordu!"

Eski NBA yıldızı Dwight Howard, 2020'deki NBA bubble'ında kazandığı şampiyonluğun, Kobe Bryant ve Los Angeles Lakers'a karşı 2009'da kazandığı şampiyonluktan daha zor olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Howard: 'Bubble finalleri, Kobe'ye karşı olandan daha zordu!'
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03 Ocak 2024 13:07
Eski NBA yıldızı Dwight Howard, 2020'deki NBA bubble'ında kazandığı şampiyonluğun, Kobe Bryant ve Los Angeles Lakers'a karşı 2009'da kazandığı şampiyonluktan daha zor olduğunu söyledi.

Eski Lakers pivotu Howard, 2019-20 sezonunda Orlando'daki bubble'da Lakers'la kazandığı şampiyonluğun "en zor finaller" olduğuna inandığını belirtti.

Howard ayrıca, bu final serisinin geçmişte Orlando Magic'in bir üyesiyken Kobe Bryant ve Lakers'a yenildiği 2009 NBA Finalleri serisinden bile daha zorlu olduğuna inandığının altını çizdi:

"Elbette en zor finaldi! Hatta 2009'da Kobe ve Lakers'a karşı oynadığımdan bile daha zordu. İstediğiniz oyuncuya sorun, size aynısını söyleyecektir."

2019-20 NBA sezonu, tarihteki diğer sezonlardan farklı olarak, 2020 yılının Mart ayında COVID-19 salgını nedeniyle duraklatılmıştı.

NBA eninde sonunda sezona Orlando'da kurulan bubble ortamında devam etmiş ve Lakers ekibi ise şampiyonluğa ulaşan ekip olmuştu.

Kariyerinde sekiz kez All-Star ve üç kez Yılın Savunmacısı seçilen Howard, 2019-20 sezonunda Lakers'ta, NBA Finallerinde Bryant'la karşılaştığında Magic'te oynadığından çok daha farklı bir rol oynamıştı.

Howard, 2019-20 sezonunda 69 normal sezon maçında yer almış ve 5,8 sayı ve 4,6 ribaund ortalamaları ile şampiyonluğa katkı sağlamıştı.

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