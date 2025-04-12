Hoffenheim, Mainz'i Kramaric'le yıktı!

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Hoffenheim, konuk ettiği Mainz'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hoffenheim, Mainz'i Kramaric'le yıktı!
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12 Nisan 2025 18:38
Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Hoffenheim, Mainz'i konuk etti.

PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı. 

Hoffenheim'a galibiyeti getiren golleri, 4 ve 32. dakikalarda Andrej Kramaric kaydetti. 

Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu Erencan Yardımcı, 85. dakikada oyuna girdi.

Öte yandan Mainz, 90+4. dakikada Paul Nebel'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı. 

Bu sonuçla birlikte Hoffenheim, ligde 4 maç sonra galibiyet aldı ve 30 puanla 14. sıraya yükseldi.

Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Mainz ise 46 puanda kaldı ve 5. sırada konumlandı.

Bundesliga'da bir sonraki hafta Hoffenheim, Freiburg'a konuk olacak. Mainz ise evinde Wolfsburg'u ağırlayacak.

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