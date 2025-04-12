Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Hoffenheim, Mainz'i konuk etti.



PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.



Hoffenheim'a galibiyeti getiren golleri, 4 ve 32. dakikalarda Andrej Kramaric kaydetti.



Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu Erencan Yardımcı, 85. dakikada oyuna girdi.



Öte yandan Mainz, 90+4. dakikada Paul Nebel'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.



Bu sonuçla birlikte Hoffenheim, ligde 4 maç sonra galibiyet aldı ve 30 puanla 14. sıraya yükseldi.



Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Mainz ise 46 puanda kaldı ve 5. sırada konumlandı.



Bundesliga'da bir sonraki hafta Hoffenheim, Freiburg'a konuk olacak. Mainz ise evinde Wolfsburg'u ağırlayacak.



