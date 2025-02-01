Hoffenheim, Bazoumana Toure transferini açıkladı

Hoffenheim, Hammarby'de forma giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Bazoumana Toure'yi kadrosuna kattığını açıkladı.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edilirken, Hammarby'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.
TOURE'NIN PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon İsveç ekibinde 24 maçta oynayan 18 yaşındaki futbolcu, 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edilirken, Hammarby'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.
TOURE'NIN PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon İsveç ekibinde 24 maçta oynayan 18 yaşındaki futbolcu, 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti.