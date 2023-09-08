Hırvatistan Letonya'ya acımadı

Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Hırvatistan, sahasında Letonya'yı ağırladı.



HNK Rijeka Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hırvatistan 5-0 kazandı.



Karşılaşmanın 3. dakikasında Bruno Petkovic'in golüyle öne geçen Hırvatistan, 13. dakikada Ivanusec ile farkı ikiye çıkardı. 44. dakikada Bruno Petkovic bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirdi.



İkinci yarıda temposunu düşürmeyen Hırvatistan 68. dakikada Kramaric'le skoru 4-0'a getirdi. 78. dakikada Pasalic sahneye çıktı ve skoru 5-0 olarak ilan etti.



Bu sonuçla Hırvatistan üçüncü maçında ikinci galibiyetini alarak 7 puana yükseldi. Letonya ise henüz puanla tanışamadı.



Hırvatistan grupta bir sonraki maçını Pazartesi günü Ermenistan deplasmanında oynarken Letonya ise Galler'i konuk edecek.



