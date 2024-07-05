"Hield, Lakers'ı ve Pistons'ı istemeyip Warriors'ı seçti" iddiası

Golden State Warriors'ın yeni guardı Buddy Hield'ın, San Francisco'ya Los Angeles Lakers ve Detroit Pistons'ın tekliflerini reddederek gitmeyi tercih ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Hield, Lakers'ı ve Pistons'ı istemeyip Warriors'ı seçti' iddiası
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05 Temmuz 2024 13:47
Son güncelleme 05 Temmuz 2024 13:59
Golden State Warriors'ın yeni guardı Buddy Hield'ın, San Francisco'ya Los Angeles Lakers ve Detroit Pistons'ın tekliflerini reddederek gitmeyi tercih ettiği bildirildi.

Philadelphia 76ers ile yapılan bir imza ve takas anlaşmasının ardından Warriors'a katılan Hield'ın, Golden State kararını vermeden önce çok sayıda seçeneği olduğu kaydedildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Mark Puleo, Anthony Slater ve Mike Vorkunov'un ortak raporunda, Hield'a Lakers ve Pistons'tan teklifler geldiği ancak kendisini Golden State'i seçmeye iten faktörün başantrenör Steve Kerr ile yaptığı bir telefon görüşmesi olduğu belirtildi:

"Hield şu anda Bahamalar milli takımında oynuyor ve o takımın koçu olan Warriors asistanı Chris DeMarco, kendisinin Golden State'a alınmasında oldukça yardımcı bir müttefik oldu.

Durum zaten bu yönde doğru gelişiyordu, fakat Hield, nihai kararına Çarşamba gecesi geç saatlerde Steve Kerr ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra ulaştı.

Hield, Detroit Pistons ve Los Angeles Lakers dahil diğer ilgili talipleri, Warriors'ta şampiyonluk kazanma fırsatına sahip olacağı nedeniyle reddetti."

Hield, geçtiğimiz sezon Indiana Pacers ve Philadelphia 76ers formalarıyla maç başına ortalama 12,1 sayı ile oynamıştı.

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