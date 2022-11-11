Hidayet Türkoğlu: 'İzleyen herkes Türk takımı ile gurur duydu'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli takımın Belçika'yı mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Gurur duyulası bir performans izlediklerini söyleyen Türkoğlu, "Buraya gelen taraftarlarımıza ve televizyonun başında bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Milli takımımız onların desteği ile her zaman daha iyi performans sergiliyor. Genç bir kadroyuz, gerek Avrupa Şampiyonası gerek pencerelerde farklı kadrolarla oynuyoruz. Bugün inanılmaz mücadele ettiler. İzleyenler, Türk takımı ile gurur duymuşlardır bugün. Bizler takımımızın daima arkasındayız." dedi.



Şanssız sonuçlar alındığını söyleyen TBF Başkanı, "Pazartesi günkü maçtan önce moral oldu. Dünya Şampiyonası için tüm maçlar önemli, biz ne kadar konuşsak azdır. Hocamız ve sporcularımız her şeyin bilincinde. Böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece güzel sonuçlar gelecektir. Şanssızlıklar yaşadık ama bu hiçbir zaman bahane olmaz. Bütün takımı bugünkü performanstan ötürü kutluyorum." ifadeleri ile sözlerini noktaladı.





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