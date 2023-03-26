Hentbolda toplu sonuçlar

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun 18. ve son haftasında üç maç oynandı.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor arasında 17 Nisan'da oynanacak maçla 18. hafta sona erecek.



Ligde alınan sonuçlar şöyle:



Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor: 36-37



Armada Praxis Yalıkavakspor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 31-30



Kastamonu Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 47-35





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