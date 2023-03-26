Hentbolda toplu sonuçlar

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun 18. ve son haftasında üç maç oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hentbolda toplu sonuçlar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2023 22:46
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun 18. ve son haftasında üç maç oynandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor arasında 17 Nisan'da oynanacak maçla 18. hafta sona erecek.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor: 36-37

Armada Praxis Yalıkavakspor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 31-30

Kastamonu Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 47-35

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery