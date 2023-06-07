Hentbol'da final heyecanı devam ediyor

Hentbol Erkekler final serisinde 1-0 önde olan Beykoz Belediyespor kendi sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol'da final heyecanı devam ediyor
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07 Haziran 2023 13:01
Hentbol Erkekler Süper Lig'in final serisinde Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.30'da başlayacak.

AVANTAJ BEYKOZ BELEDİYESPOR'DA

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı eşleşmede Beykoz Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Serinin 3. maçı 9 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacak. Eşleşmenin sona ermemesi durumunda 4 ve 5. maçlar 12 ile 15 Haziran'da oynanacak.

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