Hentbol'da final heyecanı devam ediyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'in final serisinde Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.30'da başlayacak.
AVANTAJ BEYKOZ BELEDİYESPOR'DA
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı eşleşmede Beykoz Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
Serinin 3. maçı 9 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacak. Eşleşmenin sona ermemesi durumunda 4 ve 5. maçlar 12 ile 15 Haziran'da oynanacak.
Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.30'da başlayacak.
AVANTAJ BEYKOZ BELEDİYESPOR'DA
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı eşleşmede Beykoz Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
Serinin 3. maçı 9 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacak. Eşleşmenin sona ermemesi durumunda 4 ve 5. maçlar 12 ile 15 Haziran'da oynanacak.
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