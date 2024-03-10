Hellas Verona tek attı, 3 puanı aldı!

İtalya Serie A 28. hafta maçında Hellas Verona, Lecce ile karşılaştı.



Stadio Ettore Giardiniero'da oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı. Verona'ya galibiyeti getiren golleri Michael Folorunsho kaydetti.



Hellas Verona bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Lecce'nin ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı.



Verona bu sonuçla puanını 26'ya çıkardı. Lecce ise 25 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Lecce, Salernita'ya konuk olacak. Verona ise Milan'ı ağırlayacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU