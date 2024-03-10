Hellas Verona tek attı, 3 puanı aldı!

İtalya Serie A 28. hafta maçında Hellas Verona, Lecce ile karşılaştı.
Stadio Ettore Giardiniero'da oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı. Verona'ya galibiyeti getiren golleri Michael Folorunsho kaydetti.
Hellas Verona bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Lecce'nin ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Verona bu sonuçla puanını 26'ya çıkardı. Lecce ise 25 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Lecce, Salernita'ya konuk olacak. Verona ise Milan'ı ağırlayacak.
Stadio Ettore Giardiniero'da oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı. Verona'ya galibiyeti getiren golleri Michael Folorunsho kaydetti.
Hellas Verona bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Lecce'nin ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Verona bu sonuçla puanını 26'ya çıkardı. Lecce ise 25 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Lecce, Salernita'ya konuk olacak. Verona ise Milan'ı ağırlayacak.
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