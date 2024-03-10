Hellas Verona tek attı, 3 puanı aldı!

İtalya Serie A 28. hafta maçında Hellas Verona, Lecce'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hellas Verona tek attı, 3 puanı aldı!
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10 Mart 2024 16:26
İtalya Serie A 28. hafta maçında Hellas Verona, Lecce ile karşılaştı.

Stadio Ettore Giardiniero'da oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı. Verona'ya galibiyeti getiren golleri Michael Folorunsho kaydetti.

Hellas Verona bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Lecce'nin ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Verona bu sonuçla puanını 26'ya çıkardı. Lecce ise 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lecce, Salernita'ya konuk olacak. Verona ise Milan'ı ağırlayacak.

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