Heidenheim 90+9'da Bundesliga'ya kavuştu

Almanya Bundesliga 2'nin son haftasında Joe Enochs'un ekibi Jahn Regensburg ile Frank Schimdt'in yönetimindeki Heidenheim karşı karşıya geldi.



Jahn Regensburg Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Heidenheim 3-2 kazanırken galibiyet gollerini 58. dakikada Benedikt Saller kendi ağlarına, 90+3'te Jan-Niklas Beste ve 90+9'da Tim Kleindienst kaydetti. Ev sahibi Regensburg'un gollerini ise 51 ve 56. dakikalarda Prince-Osei Owusu kaydetti. Regensburg'da Jan Elvedi, 90. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte ligi ikinci sırada tamamlayan Heidenheim , gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edecek. Ligi üçüncü sırada tamamlayan Hamburg ise play-out'ta Stuttgart ile karşılaşacak. Jahn Regensburg ise 31 puanla ligi 17. sırada tamamlayarak küme düştü.



