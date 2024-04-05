Miami Heat'in, guardı Tyler Herro'nun bu gece Houston Rockets karşısında parkelere geri dönmesini umduğu bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Herro'nun ayağındaki sakatlığın ardından dönüşü hakkında cesaret verici bir güncelleme yaptı ve genç oyuncunun bu gece Rockets karşısında kadroya geri dönebileceği konusunda iyimserlik olduğunu söyledi:



"23 Şubat'tan bu yana ayağındaki sakatlıktan ötürü kadro dışı olan Miami Heat guardı Tyler Herro'nun, Cuma günü Houston Rockets karşısında kadroya dönebileceği konusunda iyimserlik var. Herro, takımın Houston, Indiana ve Atlanta için çıktığı üç maçlık deplasman gezisinde ekiple birlikte seyahat etti."



Sezon boyunca Herro, Heat'in en önemli oyuncularından biri olmuş ve maç başına 33,6 dakika süre alarak 20,8 sayı, 5,3 ribaund ve 4,4 asist ortalamaları yakalamıştı.





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