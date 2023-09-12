Miami Heat'in, Damian Lillard takası başarılı olduğu takdirde Kelly Oubre Jr. ile sözleşme imzalamasının muhtemel olduğu bildirildi.



İki aydan uzun bir süre önce Lillard, Portland Trail Blazers'tan açık bir talepte bulunarak, eski takımıyla geçirdiği 11 yıllık sürecin ardından Miami Heat'e katılma arzusunu dile getirmişti.



Ancak Heat'in Portland'ın takas taleplerini karşılama ve Lillard'ı Miami'ye getirme girişimleri son haftalarda bazı zorluklarla karşılaşmıştı.



Substack'ten NBA muhabiri Marc Stein konuyla ilgili başka bir potansiyel gelişmeye ışık tutarak, şunları kaydetti:



"Son zamanlarda konuştuğum birçok takım, serbest oyuncu Kelly Oubre Jr.'ın sonunda Miami Heat'e gitmesini bekliyor... tabii Heat'in Portland'dan Damian Lillard'ı takas etme yolunda başarılı olması şartıyla."



Bu açıklama, Heat'in Lillard'ı takasta başarılı bir şekilde güvence altına alması durumunda, çok yönlü bir oyuncu olan Oubre Jr.'ın ekleyerek kadrosunu güçlendirebileceğini gösteriyor.



Geçtiğimiz sezon Oubre, Hornets formasıyla maç başına 32.3 dakikada kariyerinin en yükseği olan 20.3 sayı ve 5.2 ribaund ortalamalarını yakalamıştı.



