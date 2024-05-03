Hatayspor, Volkan Demirel ile yollarını ayırdı!

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Hatayspor, Volkan Demirel ile yollarını ayırdı!
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03 Mayıs 2024 16:23
Son güncelleme 03 Mayıs 2024 17:01
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Volkan Demirel'in her zaman şehrin ve kulübün değeri olarak kalacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız deprem felaketinden bu yana kulübümüz ve şehrimiz için hiç düşünmeden ve yorulmadan çalışan, takımımızın 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunda mücadele etmesi için depremden hemen sonra her türlü çalışmayı titizlikle yöneten Volkan Demirel hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz."

VOLKAN DEMİREL'DEN VEDA MESAJI

Ayrılık kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Volkan Demirel, "Tüm kalbim ve dualarım sizinle" sözleriyle Hatayspor'a veda etti.

Genç teknik adam yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Atakaş Hatayspor takımı olarak bu yıl her türlü imkan yaratmaya, küllerimizden doğmaya çalıştık. En büyük amacımız Hatay halkına moral ve umut olabilmekti. Ne yazık ki hayatta çabalarınız koşullar el verdiği sürece yeterli olabiliyor. Şahsım adına değerli Hatay halkına ve Hatayspor ailesine, ekibime, oyuncularıma ve emek veren tüm çalışanlara teşekkür ediyorum."

HATAYSPOR PERFORMANSI 

Son dört karşılaşmasından yenik ayrılan Volkan Demirelli Hatayspor, 34. hafta sonunda topladığı 33 puanla 18. sırada yer alarak küme düşme hattında bulunuyor.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Hatayspor'a gelen Volkan Demirel, takımıyla çıktığı 55 maçta 1.16 puan ortalaması yakaladı. 

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